ارتفاع حصيلة اعتداء كرايستشيرش بعد تأكيد وفاة أحد المصابين

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذا الخميس أنّ مواطنا تركيا كان قد أصيب في الهجمات التي وقعت على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم 15 مارس-آذار، توفي ليرتفع بذلك عدد قتلى الهجمات إلى 51.

وقال جاويش أوغلو على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "فقدنا للأسف المواطن زكريا تويان، الذي كان قد تعرض لإصابات خطيرة في الهجوم البشع في كرايستشيرش بنيوزيلندا".

وقال شقيق تويان لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن شقيقه خضع لعملية جراحية يوم الخميس، لكن لم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه.

ووجهت السلطات 50 اتهاما بالقتل للأسترالي برينتون تارانت، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، والذي يشتبه في أنه يعتقد بتفوق الجنس الأبيض. وأصيب 50 شخصا آخرون في الهجمات التي نُفذت وقت صلاة الجمعة.

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