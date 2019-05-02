وزير إماراتي: الفصائل المتطرفة تعطل البحث عن حل سياسي في ليبيا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الخميس في تغريدة على موقع تويتر إن فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس تعطل البحث عن حل سياسي.

وقال قرقاش: "أتاح اتفاق أبوظبي فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. لكن في الوقت ذاته لا تزال فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي".

وأضاف "الأولوية في ليبيا هي التصدي للتطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في أزمة طال أمدها".

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