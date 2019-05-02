وزير العدل الأمريكي يتحدى الكونغرس بشأن تقرير مولر

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر أن وزير العدل وليام بار لن يحضر الجلسة التي ستعقدها اللجنة يوم الخميس بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، في تحد للكونغرس.

وقال نادلر للصحفيين في مقر الكونغرس يوم الأربعاء بعد جلسة ساخنة لمجلس الشيوخ في وقت سابق دافع فيها بار عن تعامله مع التقرير "أبلغنا بار للتو بأنه لن يحضر جلسة الغد".

وتعهد الأعضاء الديمقراطيون باللجنة بإصدار أمر استدعاء في مسعى لإجبار بار على الإدلاء بشهادته. وقال الديمقراطي حكيم جيفريز عضو مجلس النواب "نعتزم استدعاءه إذا قرر عدم الحضور. يستطيع أن يركض لكنه لن يستطيع أن يختبئ".

وقال نادلر إنه يعتقد أن بار يخشى من الإدلاء بشهادته بالنظر إلى "مدى عدم الأمانة التي كان عليها".

وانتهت يوم الأربعاء أيضا المهلة التي حددتها اللجنة لوزارة العدل لتقديم نسخة غير منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق الذي أجراه في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

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