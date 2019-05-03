بريطانيا قد تجعل مشاركتها "صفر" في الاحتباس الحراري خلال 30 عاماً

صدر تقرير عن لجنة تغير المناخ البريطانية، يؤكد أنه على بريطانيا الالتزام بهدف للتخلص نهائيا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، وهو ما قد يتطلب التخلص تدريجيا من السيارات التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035 على الأقل وخفض استهلاك البريطانيين للحوم الأبقار والأغنام بنسبة 20 بالمئة.

وجاء هذا التقرير، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي عمت الشوارع البريطانية، التي نظمتها جماعة "إيكستينكشن ريبيليون" المعنية بالمناخ، والتي نفذت حملة عصيان مدني سلمي بهدف وقف ما تسميها أزمة مناخ عالمية.

ولدى بريطانيا هدف لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1999 بحلول عام 2050، لكن نشطاء في مجال تغير المناخ يقولون إن هذا ليس كافيا للوفاء بتعهدات معلنة بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ الذي تم التوصل إليه عام 2015، والذي يهدف لكبح زيادة الاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

وقال تقرير لجنة تغير المناخ الذي صدر اليوم الخميس 2 مايو/أيار، انه "بمقدور المملكة المتحدة إنهاء مشاركتها في الاحتباس الحراري العالمي في غضون 30 عاما بوضع هدف جديد طموح لخفض انبعاثات غازات الاختباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 (بناء على مستويات عام 1999)".

وأضافت اللجنة أن الهدف الجديد يمكن تحقيقه بالتكنولوجيا الموجودة ولكن يمكن الوفاء به فقط إذا شددت الحكومة السياسات المتعلقة بالمناخ.

وقال التقرير إن هدفا حاليا للتخلص من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود بحلول عام 2040 سيجيء متأخرا للغاية وسيكون بحاجة لتحقيقه قبل ذلك الموعد ليكون بحلول عام 2035 على الأقل أو عام 2030 إذا أمكن.

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