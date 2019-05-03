ملصق يميني متطرف في سيارة شرطة ألمانية يثير مخاوف من تنامي العنصرية

تلقت الشرطة الألمانية في مدينة دويسبورغ شكاوى بشأن ملصق لحركة الهوية المتطرفة التي إيديولوجية قومية بيضاء شوهد على إحدى سياراتهم. وقال مسؤولون في جهاز الشرطة الخميس انه تم العثور على ملصق لحركة الهوية المتطرفة اليمينية في سيارة دورية تستخدمها الشرطة في مدينة دويسبورغ الواقعة في غرب المانيا.

وأضاف ذات المسؤول أنه تم إخطار الشرطة في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود ملصق على الجانب الداخلي لأحد الواقيات الشمسية للسيارة، يرجح أنه وضع على السيارة خلال مظاهرات عيد العمال في 1 مايو. وتخضع حركة الهوية إلى مراقبة وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية التي تعتبرها مجموعة تقوم على مفهوم سياسي "يعارض بشكل أساسي حقوق الإنسان والديمقراطية التعددية".

دافع عن نفسك

وأعرب هربرت ريول، وزير الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا عن غضبه الشديد من تجاه هذاالتصرف والملصق الذي كتب عليه "دافع عن نفسك، إنه بلدك"، وحمل الملصق اسم الحركة إلى جانب عنوان صفحتها على الأنترنت. وقال الوزير لمجلة "دير شبيجل" الإخبارية "شيء من هذا القبيل ليس له مكان في سيارة للشرطة". مدير الشرطة في المدينة علق على هذه الحادثة بقوله "الأيديولوجيات العنصرية ليس لها مكان في صفوف الشرطة ولن يتم التسامح معها تحت أي ظرف من الظروف".

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وفتحت الشرطة تحقيقا في هذه القضية ووعد المسؤول الأول في الشرطة على التعامل بصرامة مع من قام بهذا التصرف. وليست هذه هي المرة الأولى التي يشتبه في أفراد من الشرطة الألمانية تقاسم أفكار اليمين المتطرف، حيث سبق وأن واجهت الشرطة في ولاية تورينجيا الشرقية انتقادات حادة في العام 2016 بعد أن شوهدت نسخة من مجلة يمينية تظهر بشكل بارز في الزجاج الأمامي لسيارة شرطة قبل مسيرة نظمها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. كما أوقفت شرطة فرانكفورت ستة ضباط في نهاية العام الماضي بعد نشرهم صور ورسائل نصية عنصرية.