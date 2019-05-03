الشرطة تطوق جزءا من وسط مدينة مانشستر بعد العثور على جسم مريب

قالت متحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر اليوم الجمعة إن الشرطة طوقت جزءا من وسط المدينة الواقعة بشمال انجلترا بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب.

وأوضحت المتحدثة أن الشرطة احتجزت شابا عمره 26 عاما وأنها تباشر التحقيقات حاليا.

وقال بات كارني عضو مجلس مدينة مانشستر على حسابه على موقع تويتر إن العبوة "لا تشكل تهديدا" وأن الرجل الذي اعتقلته الشرطة لديه "مشاكل صحية".

Device not a threat Man arrested has health issues.The area will be open soon.Thanks to our Emergency Services. https://t.co/ey7LoN0375 — Pat Karney (@patkarney) May 3, 2019

ونتيجة للطوق الأمني في حدائق بيكاديللي تعطلت خدمات النقل بما فيها حركة مترو الأنفاق في المنطقة، ونقل شهود عيان رؤية أفراد من الشرطة تفتش أكياس مرمية على الأرض.

كما قالت وكالات أنباء محلية في مانشستر أن الشرطة بدأت بالفعل بتسيير روبوتات خاصة تستعمل للتعامل مع العبوات المتفجرة والقنابل.

The police cordon has been extended as the specialist bomb disposal robot is deployed.



As rush hour begins - #PiccadillyGardens remains in lockdown tonight. pic.twitter.com/7hC9DEmgsk — Hits Manchester News (@hitsmcrnews) May 3, 2019

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