الشرطة تطوق جزءا من وسط مدينة مانشستر بعد العثور على جسم مريب

قالت متحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر اليوم الجمعة إن الشرطة طوقت جزءا من وسط المدينة الواقعة بشمال انجلترا بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب.
وأوضحت المتحدثة أن الشرطة احتجزت شابا عمره 26 عاما وأنها تباشر التحقيقات حاليا.
وقال بات كارني عضو مجلس مدينة مانشستر على حسابه على موقع تويتر إن العبوة "لا تشكل تهديدا" وأن الرجل الذي اعتقلته الشرطة لديه "مشاكل صحية".
ونتيجة للطوق الأمني في حدائق بيكاديللي تعطلت خدمات النقل بما فيها حركة مترو الأنفاق في المنطقة، ونقل شهود عيان رؤية أفراد من الشرطة تفتش أكياس مرمية على الأرض.
كما قالت وكالات أنباء محلية في مانشستر أن الشرطة بدأت بالفعل بتسيير روبوتات خاصة تستعمل للتعامل مع العبوات المتفجرة والقنابل.
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