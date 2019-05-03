تقرير مولر يتصدر قائمة أكثر الكتب مبيعا بعد أسبوع من طرحه في الأسواق

تصدر تقرير مولر الذي تم طرحه للبيع الأسبوع الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر الكتب مبيعا "بيست سلر".

ورغم توفر التقرير بنسخته الإلكترونية للتحميل المجاني إلا الكتاب الذي شارك في تحريره كل من واشنطن بوست وسكرايبنر تصدر حتى قائمة المبيعات عبر الإنترنت من خلال موقع أمازون ونيويورك تايمز.

ووفقا لـ "بوك سكان" فقد بيعت قرابة 42 ألف نسخة من الكتاب بطبعته الورقية خلال الأسبوع الماضي فقط.

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ويتحدث التقرير الذي أعده المستشار القانوني الخاص روبرت مولر، عن التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2016 والتي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب، وسرد كيف تدخلت روسيا بطريقة منتظمة للتشويش والتاثير على الانتخابات الرئاسية، كما يبحث التقرير ادعاءات تتهم الرئيس بعرقلة سير العدالة.

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