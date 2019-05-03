شاهد: أغرب مهرجانات الخيول يقوم على أسطورة تعود لفترة الغزو الإسلامي للأندلس

أقيم الخميس أحد أكثر المهرجانات الغنية بالألوان في إسبانيا مهرجان "الركض للنبيذ" السنوي في قرية كارافاكا دي لا كروز الواقعة في جنوب شرق إسبانيا.

واحتشد الآلاف من الناس في الشوارع الضيقة في القرية التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى لمشاهدة الخيول ذات الأزياء المتقنة حيث يرافق كل خيل أربعة رجال نحو الكنيسة. وانتشر المتفرجون على طول مسار الخيول وقفز بعضهم بعيدا عن الطريق في اللحظة الأخيرة أثناء توجه الخيول لخط النهاية. كما تعرض البعض الآخر للسقوط، لكن دون تسجيل أي إصابات خطيرة.

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فكرة المهرجان تقوم على أسطورة يعود تاريخها إلى الغزو العربي لإسبانيا والمعروف بالغزو الإسلامي للأندلس عندما كانت القرية تحت الحصار بالاضافة لتسمم إمدادات المياه. ويحكي أن الفرسان المسيحيين وصلوا لإنقاذ القرية وهم يحملون قنينات الخمر، التي كانت مربوطة على الخيول وتمكنوا من نقل السكان إلى مكان آخر قبل أن يتيقن الجيش المحاصر ما كان يحدث.