فقدان سائحين فرنسيين ومرشدهما في شمال بنين

أشارت شركة تدير متنزه بيندجاري الوطني في شمال بنين قرب الحدود مع بوركينا فاسو إلى فقدان سائحين فرنسيين إلى جانب مرشدهما خلال اليومين الماضيين بعد جولة في المتنزه.

وقالت فران ريد المتحدثة باسم شركة أفريكان باركس إن السائحين والمرشد ذهبوا في جولة بالسيارة ولم يعودوا، مضيفة أن البحث عنهم جارٍ. وأكدت فران ريد أنه لا يوجد دليل على اختطاف السائحين ومرشدهما. وأوضحت فران ريد أن سلطات المتنزه تجري عمليات بحث مكثفة عن المفقودين. ورفضت الشرطة في بنين التعليق على هذا الحادث.

وتقع بيندجاري، التي تعتبر واحدة من أكبر مواطن الفيلة والأسود في غرب افريقيا، على الحدود مع بوركينا فاسو التي عانت من هجمات متكررة من مسلحين إسلاميين خلال الأشهر الأخيرة.

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