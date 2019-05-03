عارض الأزياء أنور حديد شقيق جي جي وبيلا يزور وطنه الأم فلسطين

لطالما تحدث عن اعتزازه بتراثه الفلسطيني، عارض الأزياء أنور حديد يسير على خطى والده يحل في الناصرة. العارض البالغ من العمر 19 عاما زار هذا الأسبوع فلسطين مع أصدقائه ووثق رحلته على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجم منصات عروض الأزياء ومجلات الموضة أبلغ متابعيه في إنستغرام البالغ عددهم 2.5 مليون وصوله إلى الوطن العربي وكتب: "أنا وإخوتي لمسنا اليوم الأرض الأم ... الكثير من الثقافة والجمال والأشخاص الذين يحتاجون إلى أن يسمعوا ويُسمعوا".

"نأمل أن نظهر لكم يا رفاق التفاصيل العميقة التي تؤثر على شعبنا كل يوم، حتى الصغار... أشعر أن هذا سيمنحنا جميعًا وجهات نظر جيدة لحياتنا، لنرى ما هو حقيقي حقًا وما يقال لنا".

أنور هو أصغر أبناء المقاول العقاري محمد حديد الذي ولد في الناصرة وأجبر على الرحيل من فلسطين مع عائلته عندما كان طفلاً رضيعًا. وكان المقاول والد بيلا وجيجي أيضًا قد تحدث سابقًا عن أمله في غرس كبرياء وحب فلسطين في أبنائه.

خلال حضوره أشغال المؤتمر العربي في جامعة هارفارد هذه السنة تحدث محمد حديد وقال :"أحد أحلامي أن يحمل أطفالي اسم فلسطين معهم في كل مكان يذهبون إليه، لأننا على ما يبدو أننا نفقد هذا الاسم مع مرور الزمن. أريد أن أتأكد من أن عائلتي تحمل ذلك دائمًا".

محمد حديد عبر عن اعتزازه برحلة ابنه أنور إلى فلسطين وعلق على الصور التي نشرها أنور على إنستغرام قائلا :"وطننا، المكان الذي ولدت فيه هو الناصرة، حيث كان يعيش أجدادك (أمي وأبي) مدينة تدعى صفد. أنا أحبك يا بني." هذا وقضى محمد حديد بعض الوقت من حياته في مخيمات اللاجئين في سوريا عندما كان طفلاً بعد مغادرته أريحا والناصرة، كما عاش كذلك بدير ياسين، القرية التي ذبح فيها أكثر من 100 شخص في العام 1948.

أنور حديد أعلن بدوره على إنستغرام: "ما زال (شعب فلسطين) يثابر على الأشياء التي يحبونها وفنهم، بالنسبة لي، هذا نوع مختلف تمامًا من القوة لا يستطيع أي شخص أن يأخذها منهه".

جي جي وبيلا حديد رويترز

وسبق أن تحدثت كل من بيلا وجيجي حديد عن تراثهما، وقالت جيجي في إحدى فعاليات مهرجان ريبوك في سيدني في نوفمبر/ تشرين الثاني :"عندما ظهرت على غلاف مجلة فوغ أرابيا، لم أكن "عربية بما فيه الكفاية" لتمثيل هؤلاء الفتيات، رغم كوني نصف فلسطينية. أنا فلسطينية مثلما أنا هولندية وكوني شقراء ، ما زلت أحمل قيمة أسلافي وأقدر ذلك وأحترمه".

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أما بيلا فقد أعلنت في أعقاب حظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2017 عن اعتزازها بكونها مسلمة وقالت "فخورة أنا بكوني مسلمة". وأضافت لمجلة الأزياء بورتر "كان والدي لاجئًا عندما جاء إلى أمريكا للمرة الأولى، لذا فهذا البلد قريب جدًا إلى قلوبنا، انا وأختي وأخي. كان دائمًا متدينًا ويصلي معنا".