ورق تواليت "مزركش" بصور الرئيس الفنزويلي يُصنَّف 5 نجوم على "أمازون"

أثارت منتجاتٌ لورق تواليت، طبع عليه صورٌ لوجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حالة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان موقعٌ على "انستغرام" نشرَ أن جزءاً من مبلغ 8.28 يورو ثمن لفافات الورق تلك، سيتمّ تجييرها كمساعدات لفنزويلا، التي تعيش أوضاع اقتصادية صعبة في ظل الأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها البلاد منذ شهور.

وكانت الأزمة في فنزويلا تصاعدت مؤخراً عقب فشل محاولة "الإنقلاب" والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وسط تنديد أميركي بدور روسي في فشل المحاولة، فيما دعا مادورو الخميس الماضي الجيش إلى "محاربة جميع الانقلابيين"، وذلك في خطاب ألقاه غداة تظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا قبل أشهر.

منتج ورق التواليت "المزيّن" بصوّر لمادورو، والذي يُنصنّف كمنتج خمس نجوم على موقع "أمازون" كان وراء إنتاجه فينزويليون يعيشون في مدينة نيوييورك الأمريكية.

وكانت تقارير أكدت أن هناك نقصاً حاداً في فنزويلا بالنسبة المواد الغذائية وأيضاً ورق التواليت وذلك منذ العام 2013، وقالت تقارير إعلامية إن كراكاس كانت تستورد 50 مليون لفة من ورق التواليت بسبب النقص المرتبط بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنين.

ولم ترق فكرة ورق التوالي لجميع الفنزوليين، فأحدهم علّق على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "إنها فكرة جيدة" إلا أنه لا يمكنني أن أضع صورة لمادورو على مؤخرتي، من غير أن يوضح لماذا لا يقوم بذلك.

وعلّق آخر على موقع "أمازون" بالقول: "هل تكره الدكتاتوريين الذين يجوعون شعوباً بأكملها؟ أنا متأكد من أنكم تمقتهم، لهذا السبب عندما تسخدم ورق التواليت اختر استخدام ورق تواليت نيكولاس مادورو".

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