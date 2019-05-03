شاهد: روبوت قابل للنفخ قد يستخدم في الفضاء

يعمل أكاديميون في الولايات المتحدة على تطوير روبوت قابل للنفخ يقولون إنه قد يصلح للاستخدام يوما ما في الفضاء أو في منازلنا.

وصنعت جامعة بريغام يونغ، ومقرها بروفو في ولاية يوتا الأمريكية، الروبوت الذي سموه كنغ لوي. وهو مصنوع من القماش ومبطن من الداخل بمواد تشبه تلك المستخدمة في تصنيع إطارات الدراجات.

ويستخدم طلاب نظام كمبيوتر، متصل برقائق دقيقة داخل الروبوت، لنفخ أو تفريغ أجزاء منه لجعله يتحرك. وتمول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) جهود تطوير الروبوت.

وتقول الجامعة إن فوائد صنع روبوتات قابلة للنفخ تتمثل في أنها لا يمكن أن تؤذي أحدا بسبب خفة وزنها فضلا عن إمكانية إفراغها من الهواء لتسهيل نقلها.

وقال مارك كيلباك أستاذ قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة بريجام يونج "بالنسبة لناسا فإن هذا مثير للاهتمام لأنه إذا كان صغيرا وخفيف الوزن فإنه سيكون أرخص وأسرع لإرساله إلى الفضاء".

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وهناك فائدة أخرى لهذا الروبوت هي أن تكلفة إنتاجه أرخص من الروبوت التقليدي.

وقال كيلباك إن الروبوت كان مصدر إلهام لشخصية بايماكس في فيلم الرسوم المتحركة (بيغ هيرو 6) الذي أنتجته شركة ديزني عام 2014.

وتقول الجامعة إن الروبوتات القابلة للنفخ يمكن استخدامها للوصول إلى المناطق الصعبة أثناء عمليات البحث والإنقاذ وكذلك في مساعدة كبار السن أو المعاقين، كما يمكن الاعتماد عليه أيضا في خدمة الأقمار الصناعية في الفضاء.

والتحدي الذي يواجه الأكاديميون الآن هو جعل حركات كنغ لوي دقيقة.

ويتوقعون أن تصبح التكنولوجيا الخاصة بهذا الروبوت أكثر انتشارا خلال فترة تتراوح من خمس وعشر سنوات.

وقال كيلباك "كنغ لوي والروبوتات اللينة عموما ستحدث ثورة في طريقة تفاعل الناس مع الروبوتات".