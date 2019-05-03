شاهد: أبرز أحداث الأسبوع حول العالم في دقائق

مباراة للهوكي تحت الماء في موسكو، روسيا

جرت في أحد أقدم نوادي الغطس في موسكو مباراة بطولة غير رسمية للهوكي تحت الماء. ويطمح الروس أن يتم الاعتراف بلعبتهم ضمن برنامج الألعاب الأولمبية.

"حوت جاسوس" روسي في النرويج

أثار حوت "بيلغوا" انتباه صيادين نرويجيين، بالقرب من جزيرة إنغويا، يوم 26 أبريل - نيسان، بعدما لاحظوا وجود أحزمة غريبة حول جسده. إدارة صيد الأسماك النرويجية أشارت إلى أن الحزام كتب عليه "معدات سانت بطرسبرغ"، وأنه مجهز لتركيب كاميرا "غو برو" الصغيرة.

ناشطو السلام الأخضر يتسلقون منصة تنقيب في القطب الشمالي، النرويج

بحسب منظمة "السلام الأخضر" فقد صعد 4 ناشطين من النرويج والسويد والدنمارك على المنصة ورفعوا لافتات تنادي بوقف الحفر في القطب الشمالي. ومن المفترض أن تقوم المنصة بحفر بئر في الجزء الشمالي من بحر بارنتس، على بعد حوالي 435 كيلومترا، شمال شرق الساحل النرويجي.

الآلاف من العمال الفلبينيين يطالبون الحكومة بتحسين أوضاع العمل في الفلبين

قام الآلاف من العمال الفلبينيين والناشطين العماليين بمسيرة يوم الأربعاء بالقرب من قصر مالاكانانغ الرئاسي في مانيلا للإحتفال بعيد العمال. وطالب المحتجون حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي بمعالجة قضايا العمل خصوصا زيادة الحد الأدنى للأجور ونهاية التعاقد لكثير من العمال.

الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو يتسلم العرش من والده في طوكيو

هنأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو على توليه العرش خلفًا والده. ووفقًا لعدد من المؤرخين يعتبر ناروهيتو الإمبراطور رقم 126 لليابان.

بولنديون يحتجون "بالموز" على منع عرض أعمال فنية "تحمل إيحاءات جنسية" في وارسو

احتشد نحو ألف بولندي أمام المتحف الوطني في العاصمة وارسو، يوم أمس الاثنين، ورفع المشاركون ثمار الموز، احتجاجاً على قرار بإزالة أعمال فنية من المتحف اعتبرها المدير بأنها "مخلّة بالآداب العامة".

إسرائيل تحيي ذكرى الهولوكوست في القدس وتل أبيب

وقف السكان اليوم الخميس دقيقتي صمت في أجواء حزينة حدادا على أرواح الستة ملايين يهودي الذين لقوا حتفهم خلال الفترة الممتدة من عام 1941 حتى 1945 على يد النظام النازي لأدولف هتلر.