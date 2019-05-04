بعد 3 أيام من اعتلاء العرش.. أول تحية من امبراطور اليابان الجديد لشعبه

تعالت الهتافات والصيحات في طوكيو، اليوم السبت، مع أول ظهور لإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساسكو لتحية الشعب، وذلك بعد ثلاثة أيام من اعتلاء العرش .

وكان والده الإمبراطور أكيهيتو (85 عاما) قد تخلى عن العرش يوم الثلاثاء في مراسم بسيطة، في أول تنازل عن العرش في اليابان منذ 200 سنة.

وتم تنصيب ناروهيتو (59 عاما) رسميا امبراطورا لليابان في اليوم التالي، متعهدا بأن يكون رمزا للشعب.

واصطف الناس في طوابير لساعات كي يروا الإمبراطور الجديد وأسرته يقفون في شرفة بالقصر ويلوحون للحشود التي تجمعت. وعادة ما تحدث مثل هذه التحية خلال عطلة السنة الجديدة وفي عيد ميلاد الامبراطور. وقال الإمبراطور في كلمة معدة سلفا "أصلى من أجل صحتكم وسعادتكم".

وأضاف: "أتمنى بصدق مزيدا من النمو لبلدنا من خلال السير جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى والسعي لتحقيق السلام العالمي".

ولوحت ماساكو التي كانت ترتدي ثوبا أصفر وقبعة، وابتسمت للحشود مع أفراد العائلة الامبراطورية الآخرين.

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه)إنهم سيحيون الجماهير ست مرات اليوم السبت. وساعد على تعزيز الأجواء الاحتفالية السائدة في اليابان ،والتي شبهها كثيرون باحتفالات السنة الجديدة، عطلة غير مسبوقة لمدة عشرة أيام يتوقع مراقبون أن تحقق تعزيزا اقتصاديا للاقتصاد الياباني الراكد.