شاهد: طائرة بوينغ 737 تنزلق إلى نهر في فلوريدا بالولايات المتحدة

انزلقت طائرة من طراز (بوينغ 737) تقل 143 شخصا من على مدرج مطار إلى مياه نهر (سانت جونز) في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الجمعة، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة عسكرية خلال عاصفة رعدية، مما أدى إلى إصابة 21 شخصا.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة. وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن كل الأشخاص الذين نُقلوا إلى مستشفى للعلاج وعددهم 21 شخصا حالتهم جيدة.

تغريدة قائد مكتب شرطة جاكسونفيل

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، قادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا وعلى متنها 136 راكبا، إلى جانب طاقم مؤلف من سبعة أفراد، وقد سقطت في النهر في نهاية المدرج في قاعدة جاكسونفيل الجوية التابعة للبحرية في نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما قال متحدث باسم قاعدة فلوريدا الجوية.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر، إن كل من كانوا على متن الطائرة "أحياء وتم حصرهم".

وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي إير انترناشيونال، وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.

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وقال ليني كيري، رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر، إن الرئيس دونالد ترامب اتصل به ليعرض عليه المساعدة.

وميامي إير انترناشيونال شركة طيران للرحلات الشارتر، وتملك أسطولا من طائرات بوينغ 737-800.