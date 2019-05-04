شاهد: مشهد مهيب لعملية إطلاق صاروخ "فالكون 9" إلى الفضاء

أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح الصاروخ فالكون 9 اليوم السبت (4 مايو أيار).

والرحلة هي المهمة رقم 17 لنقل شحنة تجارية التي تنفذها الشركة ومن المقرر أن تصل إلى المحطة الفضائية الدولية في يوم الاثنين (6 مايو أيار).

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنه جرى الاستعانة في المهمة بالكبسولة دراغون التي سبق استخدامها في رحلة للفضاء وستمكث في المحطة لحوالي أربعة أسابيع قبل العودة بحمولة تزيد عن 1900 كيلوغرام.

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