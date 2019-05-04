شاهد: افتتاح أكبر مسجد في تركيا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مسجد تشامليجا في مدينة إسطنبول، أكبر مسجد في تركيا.

وبدأ بناء المسجد في العام 2013 بخطط لافتتاحه في العام 2018، لكن تأجل افتتاحه بسبب تأخير في عملية التشييد.

ووفقا لمسؤولين، يتسع مسجد تشامليجا لحوالي 37 ألف مصل ومثلهم في باحات المسجد.

وخلال افتتاحه يوم الجمعة، أدان إردوغان الهجمات الدموية التي استهدفت دور عبادة. وقال إن الذين يقفون وراء الهجمات على المساجد والكنائس "أعداء مشتركون لكل الإنسانية" ويتشاركون "عقلية مظلمة".

وقتل أكثر من 250 شخصا في سريلانكا الشهر الماضي في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق مع احتفال المسيحيين بعيد القيامة.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

صور فتيات أجنبيات داخل مسجد الجزائر الأعظم تثير الجدل

مآذن حلب المدمرة تشهد على ما ضاع من تراث سوريا العالمي

عارض الأزياء أنور حديد شقيق جي جي وبيلا يزور وطنه الأم فلسطين