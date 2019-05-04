شاهد: الشرطة الألمانية توقف 120 سيارة رياضية شاركت في "سباق" غير مرخص

حجزت الشرطة الألمانية، 120 سيارة رياضية، يبدو أن سائقيها كانوا ينوون القيام بسباقات غير مرخصة في عدة مناطق وبلدان أوروبية.

وتضمنت السيارات المحتجزة موديلات عدة مثل بورش ولمبورغيني وأودي وتم احتجازها على الطريق السريع في شمال شرق ألمانيا، بعد أن بلغ سائقون آخرون عن وجود سيارات تسير بسرعة كبيرة (نحو 200 كيلومتراً في الساعة).

وتقول الشرطة الألمانية إن أكثرية السيارات التي تمّ إيقافها تحمل لوحات تسجيل نرويجية.

وبحسب موقع "يورورالي" الذي ينظم الحدث تبلغ كلفة المشاركة في السباقات نحو 800 يورو وهو ينقسم إلى أربعة مراحل، تبدأ في أوسلو وتنتهي في براغ التشيكية.

ولكن القيمين على السباق يرفضون القول تسميته بهذه الطريقة وهم يقولون إنها "مجرد عطلة لمحبي السيارات الرياضية".

وكتب المنظمون على الموقع "نطمح لإعطائك تجربة فريدة... سيكون هناك حفل بعد انتهاء كل مرحلة وسيتم توزيع الجوائز للمشاركين من مختلف الفئات في نهاية الحدث".

وقالت الشرطة الألمانية إنها تنظر في مسألة تصنيف الحدث كسباق غير شرعي للسيارات.

وكانت قوات الأمن قد نشرت حواجز مؤقتة على الطرقات السريعة في ألمانيا حيث من المفترض مرور مواكب السيارات، كما أنها قامت بمراقبة الأوتوستراد بواسطة مروحيات.