شاهد: الآلاف يتظاهرون في هامبورغ الألمانية ضد ارتفاع أسعار الإيجارات

خرج الآلاف من السكان في شوارع هامبورغ الألمانية احتجاجاً على ارتفاع أسعار الإيجارات. وكان تحالف من منظمات معنية بشؤون المستأجرين ونقابات التجارة، قد دعا إلى التظاهر اليوم ضد غلاء الأسعار، فيما صار يعرف بالمدنية بـ "حركة الإيجار".

ويتخوف المشاركون في المسيرات من أن يصبح فقط ذوو الدخل المرتفع قادرون على العيش في المدينة. ودعا المتظاهرون إلى بناء المزيد من المساكن الاجتماعية، وهي مساكن يتم تأجيرها بأسعار منخفضة نظراً للدعم المادي الذي تتلقاه من الدولة، وكذلك دعوا إلى توقف بلدية هامبورغ عن بيع الأراضي المفتوحة للشركات وأصحاب رؤوس الأموال.

ولم تتوقف أسعار الإيجارات في ألمانيا عن الارتفاع في السنوات الأخيرة، لا في هامبورغ وحدها إنما في مختلف المدن الألمانية، ما أثار موجة من السخط والاحتجاجات.

وفي بداية نيسان/أبريل الفائت، نزل بضعة آلاف من الأشخاص للتظاهر في العاصمة برلين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات، رافعين شعارات تنادي "بحق السكن الأساسي".