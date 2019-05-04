لماذا يتحرك ترامب الآن لحظر جماعة الإخوان المسلمين؟

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية في خطوة من شأنها فرض عقوبات على الجماعة إحدى أقدم الحركات الإسلامية في العالم العربي وأكثرها تأثيرا.

ونجت جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر قبل أكثر من 90 عاما، من حملات متكررة في موطنها، ولها فروع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بعضها يرتبط بها مباشرة في حين تربطها بجماعات أخرى علاقات فضفاضة.

ويقول المناوئون للإخوان، وبينهم عدة دول عربية ذات حكم استبدادي، إنها جماعة إرهابية خطيرة ينبغي القضاء عليها. وتقول الجماعة إنها أعلنت قبل عقود نبذ العنف وتنتهج رؤية إسلامية تنشرها بالوسائل السلمية.

وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم كسبت جماعة الإخوان أول انتخابات رئاسة حرة في مصر. وبعد ذلك أطاح الجيش بالجماعة وسط احتجاجات حاشدة مناوئة لها ثم أعلنت الحكومة حظرها.

وصدرت أحكام بالإعدام على كثير من قادة الجماعة، وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، لكن أيا منهم لم يصدر عليه حكم واجب النفاذ بالإعدام. كما حوكم الآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها.

وشنت السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما دولتان حليفتان لمصر، أيضا حملة على الإخوان.

كيف تعمل؟

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 بقيادة حسن البنا وهو معلم وداعية دعا إلى إحياء الدين وإقامة خلافة تطبق الشريعة الإسلامية.

ورفضت جماعة الإخوان المسلمين بقيادة البنا العلمانية التي انتشرت في الشرق الأوسط، وقالت إن القومية العربية ليست السبيل لتحدي السيطرة الاستعمارية الغربية على المنطقة.

وقام بناء الجماعة على الخلايا العنقودية مع استخدام أسلوب الاستمالة والتربية لفترة طويلة للأعضاء الجدد. وهذه الممارسات السرية بشكل كبير تجعل من الصعب قياس قدرات الجماعة.

إضافة إلى ذلك، فإن انتشار الجماعة في الشرق الأوسط يعني ارتباطها بجماعات مختلفة ابتداء من الجماعات المسلحة وحتى الجمعيات الخيرية.

أين توجد؟

كثير من الأحزاب السياسية والجماعات في الشرق الأسط ومحيطه لها جذور في جماعة الإخوان المسلمين. ولا تحمل جميع تلك الأحزاب والجماعات اسم الإخوان المسلمين كما أنها لا تكشف بوضوح عن صلاتها بها.

نقل آلاف المصريين الذين فروا من حملات جمال عبد الناصر في الخمسينات والستينات أفكار جماعة الإخوان إلى السعودية ودول الخليج الأخرى التي رحبت بهم كثقل يوازن الفكر الثوري للقومية العربية الذي تبناه الرئيس المصري آنذاك.

ومن شمال أفريقيا إلى اليمن كانت جماعة الإخوان المسلمين ملهمة لجماعات الإسلام السياسي البارزة.

وفي سوريا، ساعدت الجماعة في إشعال فتيل انتفاضة مسلحة في مدينة حماة في 1982 سحقها الجيش السوري.

وتأسست جماعة حماس المتشددة التي كسبت الاتتخابات التشريعية الماضية في 2006 كفرع فلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين. وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس منظمة إرهابية.

وقي الأردن، حليف الولايات المتحدة الوثيق، شارك الإخوان في ائتلاف سياسي معارض فاز بمقاعد في البرلمان في انتخابات 2016.

وقدم حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعم لحكومة مرسي التي لم يطل بها الأمد في السلطة. ووجد كثير من قيادات وأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ملاذا في تركيا. وتستضيف قطر أيضا شخصيات بارزة في جماعة الإخوان.

إقرأ أيضاً:

الاعلان عن زيارة وفد يهودي إلى السعودية في 2020

الحكم بالسجن المؤبد على القيادي الإخواني المصري حسن مالك وابنه

التصويت مقابل الغذاء: ترغيب وترهيب الناخبين بالاستفتاء على تعديل الدستور في مصر

لماذا تم حظر جماعة الإخوان في السعودية والإمارات؟

كانت معارضة الإمارات الصريحة لجماعة الإخوان المسلمين منذ 2011 سببا رئيسيا في تصدع العلاقات مع قطر التي يُنظر إليها في الخليج على أنها داعمة للجماعة.

ومثلما هو الحال في السعودية، تنظر الأسرة الحاكمة في الإمارات إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منافسا فكريا، كما تعتبر دعوتها للنشاط السياسي بما في ذلك الانتخابات تهديدا مباشرا للحكم الوراثي فيها.

وصنفت السعودية الإخوان المسلمين جماعة إرهابية رسميا في 2014 وحظرتها في المملكة.

في الخمسينات وفرت السعودية المأوى لآلاف من نشطاء جماعة الإخوان الذين واجهوا السجن أو القمع في مصر وسوريا وغيرهما. وبسرعة كسبت الجماعة نفوذا في المملكة مما أسهم في إضفاء طابع سياسي على الإسلام في السعودية.

وحدثت القطيعة بعد غزو العراق للكويت في 1990 ومشاركة السعودية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003. وانتقدت الجماعة علنا الوجود العسكري الأمريكي في السعودية وقادت جماعات مرتبطة بها حملة لإجراء إصلاحات سياسية جذرية.

وسحقت السلطات الحملة وأنحت باللائمة على جماعة الإخوان في بث روح المعارضة. وفي 2002 وصف وزير الداخلية السعودي جماعة الإخوان المسلمين بأنها مصدر كل الشرور في المملكة.

لماذا يتحرك ترامب الآن؟

أعلنت دول أخرى بالفعل جماعة الإخوان منظمة إرهابية. حيث جعلت سوريا عضوية الجماعة جريمة عقوبتها الإعدام في 1980. وحظرت روسيا الجماعة في 2003.

وحظرت مصر الجماعة بعد عزل مرسي وبعدها بفترة قصيرة أعلنت السعودية والإمارات الجماعة منظمة إرهابية.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من ترامب حظر جماعة الإخوان أثناء زيارة واشنطن قبل ثلاثة أسابيع. ومن شأن هذه الخطوة توثيق علاقة ترامب بحلفاء عرب يعتبرهم محوريين في مواجهة إيران.

وفي 2014 وصف حليف مصر خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الإخوان المسلمن بأنهم شبكة جاسوسية دولية.

ماذا قال آخرون؟

جاء في مراجعة للحكومة البريطانية في 2015 أن الجماعة "غير مرتبطة بنشاط يتصل بالإرهاب في المملكة المتحدة أو ضدها". وأضافت أنه في الشرق الأوسط خلصت المراجعة إلى "وجود علاقة معقدة وتختلف من مكان لآخر في منطقة كان العنف السياسي فيها ولا يزال شائعا".

وقالت المراجعة إن الجماعة، تاريخيا، انخرطت في العمل السياسي كلما كان ذلك ممكنا لكنها استخدمت العنف في بعض الحالات والإرهاب أحيانا لتحقيق أهدافها المؤسسية.