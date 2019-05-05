تعرف على الدول التي أعلنت أن الإثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية يوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن ثبتت رؤية الهلال ليلة الأحد.

وكالة الأنباء السعودية أكدت أن الأحد متمم لشهر شعبان، وأن شهر رمضان يبدأ يوم الإثنين، كذلك كان الحال في مصر وفلسطين والأردن والإمارات والبحرين، والسودان وتونس وليبيا وسوريا، وإندونيسيا وماليزيا، كذلك كان الحال في فرنسا، فقد أعلن مسجد باريس الكبير أن أول أيام رمضان سيكون يوم الإثنين.

أما الدول التي أعلنت تعذر رؤية الإهلال، وإكمال شعبان أيامه الثلاثين، ليكون يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، فهي سلطنة عمان وقطر والكويت واليمن وليبيا وديوان الوقف السني في العراق ولبنان.

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