تعرف على الأفلام العربية المشاركة في مهرجان "كان" 2019

من المنتظر ان يشارك فيلمان عربيان خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الثانية والسبعين والمقامة في الفترة ما بين 14 و25 من شهر مايو-أيار القادم.

وتقتصر المشاركة العربية في مهرجان كان لهذه السنة على فلمين أحدهما جزائري والثاني مغربي وسيكونان ضمن قائمة الأفلام المشاركة والمتنافسة على جائزة لجنة التحكيم المعروف باسم"نظرة ما".

الفيلم جزائري والذي يحمل اسم "بابيشا" من إخراج مونية مدور، يتناول قصة تلخص جانب من حياة النساء في الجزائر خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي وهي الفترة التي شهد فيها البلد حربا أهلية أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص، وقد تم إنتاج الفيلم خلال 2018 بشراكة فرنسية-بلجيكية.

اما الفيلم الثاني الذي يمثل المغرب في هذه النسخة من المهرجان يحمل اسم "آدم" للمخرجة والكاتبة المغربية مريم توزاني.

ويروي الفيلم الذي اختير من بين 16 فيلما طويلا لبلدان مختلفة قصة فتاة شابة، اسمها سامية، التي أصبحت حاملاً بعد علاقة خارج الزواج وتقرر في الشهر الثامن من الحمل التخلي عن طفلها لمن يريد التبني.

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وستترأس المخرجة اللبنانية نادين لبكي، لجنة تحكيم "نظرة ما"، وفازت المخرجة السنة الماضية بلجنة التحكيم عن فيلمها "كفر ناحوم" كما ترشح الفيلم لعدة جوائز على غرار الأوسكار.