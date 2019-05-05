نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة "الضربات المكثفة" على المسلحين في قطاع غزة مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث.

وقتل صاروخ تم إطلاقه من غزة مدنيا إسرائيليا اليوم الأحد كما قُتل اثنان من المسلحين الفلسطينيين في ضربة إسرائيلية، دون أي مؤشر إلى أي وقف وشيك لإطلاق النار في أعنف أعمال قتالية منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، رصد نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة مضيفا أنه هاجم نحو 220 هدفا تابعا لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة.

وقالت الشرطة إن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة عسقلان مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما وهو أول مدني إسرائيلي يسقط في هجوم صاروخي من غزة منذ حرب عام 2014 بين إسرائيل ومسلحين في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال نتنياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في بيان "أصدرت توجيهات لقوات الدفاع الإسرائيلية هذا الصباح بمواصلة الضربات المكثفة ضد الإرهابيين في قطاع غزة كما أصدرت تعليمات بتعزيز القوات حول قطاع غزة بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".

وتصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم الثاني، حيث أطلق مسلحون من غزة ما يربو على 250 صاروخا على بلدات وقرى إسرائيلية، فيما قصفت إسرائيل القطاع بالطائرات وبقذائف الدبابات، التي قال مسؤولون فلسطينيون إنها أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وجرح أكثر من 20، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن مدنيا قتل في عسقلان.

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وفيما هرع سكان غزة لتحاشي الضربات الإسرائيلية، دفعت صفارات الإنذار للتحذير من الهجمات الصاروخية الإسرائيليين للاختباء في الملاجئ، في حين فجرت الصواريخ الاعتراضية صواريخ الفلسطينيين في السماء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت رضيعة عمرها 14 شهرا وأمها الحبلى ورجلا آخر، وإن أكثر من 20 فلسطينيا أصيبوا، فيما قال سكان إن اثنين منهم من النشطاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس إن إسرائيل مستعدة لتكثيف هجماتها. وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي كانت تحاول زعزعة استقرار الحدود واتهم حماس بالتقاعس عن كبحها.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان إن وابل الصواريخ كان ردا على أحداث أمس الجمعة، وإن إسرائيل "تنصلت" من تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها القاهرة.

وفي بيان مشترك قالت حماس والجهاد: "إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان".

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس العدوان الإسرائيلي على غزة.