الناخبون في بنما يصوتون لاختيار رئيس والمرشحون يتعهدون بمحاربة الفساد وعدم المساواة

يدلى الناخبون في بنما بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية بعد حملة قادها وزير زراعة سابق ترددت أصداء تعهداته بمكافحة الفساد وعدم المساواة، في أعقاب فضائح رشى ودور بنما في إخفاء ثروات صفوة العالم.

وسيرث الرئيس المقبل واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، والذي تبدي الصين اهتماما متزايدا به. ولكن هناك أيضا ضغوطا متزايدة لخفض الهوة بين الفقراء والأغنياء وتنقية الحياة السياسة في أعقاب فضيحة الفساد التي ضمت شركة (أودبريشت) البرازيلية للإنشاءات وتسرب وثائق بنما.

وحاول لورينتيو "نيتو" كورتيزو وزير الزراعة، البالغ من العمر 66 عاما، استمالة الناخبين البالغ عددهم 2.8 مليون بتعهدات بتحسين الخدمات الحكومية، مثل المياه والرعاية الصحية، من خلال شن حملة على الاختلاس المزعوم للأموال العامة في بنما.

وقال كورتيزو في آخر تجمعاته الانتخابية في العاصمة، يوم الأربعاء، في الوقت الذي كان آلاف يلوحون فيه بعلم حزبه الديمقراطي الثوري اليساري المعتدل، إن "الفساد وعدم الكفاءة يسرقان أموالنا ويهددان مستقبلنا".

وبشأن الصين، قال كورتيزو إنه سيواصل تعزيز العلاقات، ولكنه أشار إلى أنه قد يتحرك بشكل أبطأ من الرئيس خوان كارلوس فاريلا الذي أثار غضب الولايات المتحدة بتوقيعه على عدد من المشروعات الكبيرة مع بكين. وقال إنه سيدرس نظام دفع الأموال في واحدة من مثل هذه الاتفاقيات لبناء قطار فائق السرعة.

وبمقتضى القانون لا يمكن لفاريلا السعي لإعادة انتخابه.

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وتلطخت صورة بنما بسبب فضيحة فساد كانت شركة أودبريشت البرازيلية طرفا فيها، وتسرب 11.5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة، والتي ذكرت بالتفصيل كيفية تهرب أثرياء العالم من الضرائب من خلال مراكز خارجية.

والمنافس الرئيسي لكورتيزو هو مرشح حزب التغيير الديمقراطي، الذي يمثل يمين الوسط رومولو رو، الذي اقترح إجراء تعديل دستوري لتعزيز استقلال السلطة القضائية.

وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة الرابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في نحو الساعة السادسة مساء (2300 بتوقيت غرينتش).