"Shell challenge" تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتعيدنا إلى خطورة "تحدي تايد"

بعد "رقصة كيكي" وتحدي "زووم" انتشرت مؤخرا ظاهرة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة تشبه إلى حد بعيد "تحدي تايد" أو تحدي أكل مسحوق الغسيل الذي اجتاح العالم في العام الماضي.

تحديات مختلفة تظهر بين فترة وأخرى، إلا أن بعضها كثير الغباوة، وهذا الاخير لا يمكن استيعابه. فبعد تايد الامتحان الجديد لتكتسح "سناب شات" ومواقع التواصل الاجتماعي وتنجح في الاختبار هو أكل الطعام مع الغلاف، وكل ما يحاط به، مثلا أكل الموز مع القشرة، الشوكولا مع الغلاف، رقائق الذرة مع الغلاف وغيرها من المواد الأخرى التي اعتبرها الأطباء مضرة للغاية.

وناشد عدد من الأطباء الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوهم إلى الانتباه إلى أولادهم ومنعهم من الخوض في مثل هذه التجارب، التي قد تؤثر سلبا على صحتهم.

وتتالت التغريدات المستنكرة عبر موقع تويتر وكل يؤكد على خطورة القيام بمثل هذه الأعمال.

ونشر أحد المغردين صورة لرقائق الذرة، ويبدو أنه أقدم على تناول الغلاف الخارجي المصنوع من مادة الكرتون، متسائلا "هل تأكل الحبوب مع أو بدون القشرة؟".

ونشر آخر صورة لقالب من الزبدة، وقد تناول القشرة الورقية الخارجية، وغرد قائلا "هل تأكل الزبدة مع أو بدون القشرة؟".

وكتب آخر "إلى أي مدى ممكن أن يكون هؤلاء الأطفال أغبياء، إنه يظهر فقط مدى سهولة غسل دماغهم ، لا يصدق".

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