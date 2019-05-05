تركيا لن ترضخ مطلقا لأي عقوبات أمريكية بسبب صفقة إس-400

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم الأحد إن تركيا لن ترضخ مطلقا لأي عقوبات أمريكية بسبب صفقة تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا.

وكانت واشنطن قالت إن المنظومة الصاروخية قد تقوض قدرات الطائرات إف-35 المقاتلة، التي تبرم بشأنها صفقة أخرى مع تركيا، وحذرت من عقوبات أمريكية محتملة إذا مضت أنقرة قدما في الصفقة الروسية. وقالت أنقرة إنه ليس هناك تعارض بين صفقة منظمة إس-400 وصفقة إف-35 وإنها لن تتخلى عن صفقتها مع موسكو.

وقال أوقطاى في مقابلة مع (كانال 7) إن المخاوف الأمريكية من هذه المسألة غير منطقية وأضاف أن تركيا لن تتراجع.

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