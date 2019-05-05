تحطّم طائرة عسكرية ومقتل ركّابها قرب العاصمة الفنزويلية

قالت وزارة الدفاع الفنزويلية في بيان إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت قرب العاصمة كراكاس، صباح السبت، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم سبعة أشخاص.

وأضافت الوزارة أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة من كراكاس إلى ولاية كويديس بوسط غرب البلاد عندما "سقطت على الأرض". وقالت إن السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو يزور كويديس يوم السبت لحضور تدريبات للجيش، وقال خلال كلمات بالتلفزيون إنها أظهرت استعداد الجيش الفنزويلي للتصدي لما وصفه بالتهديد الذي تمثله الولايات المتحدة.

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ويتهم مادورو الحكومة الأمريكية بمحاولة إثارة انقلاب ضده من خلال دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يندد بمادورو بوصفه رئيسا غير شرعي.

وقال مادورو على تويتر فيما بعد: " أشعر بأسف عميق لهذا الحادث وأقدم تعازي القلبية لأقاربهم وأصدقائهم".