شاهد : تصاعد العنف في شمال شرق سوريا

قال مسؤول عسكري سوري إن المسلحين في شمال غرب البلاد يستعدون لشن هجوم على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، محذرا من أن أي هجوم من هذا القبيل سيشكل بداية نهايتهم.

وجاءت تعليقات المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الحكومية (سانا)، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة والمناطق المجاورة، أسوأ موجة عنف منذ اتفاق روسيا وتركيا على هدنة في أيلول/سبتمبر.

وقال نشطاء معارضون سوريون، بما في ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، والدفاع المدني السوري (المعروف أيضا باسم الخوذ البيض)، إن الطائرات السورية المدفعية قصفت يوم الأحد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب وحماة.

وقال المرصد إن القصف الحكومي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، فيثما قالت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة إن المتمردين قصفوا قرى على الجانب الآخر.

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وبدأت الحكومة السورية مؤخرا بإرسال تعزيزات ضخمة إلى شمال البلاد، فيما يبدو أنها تستعد لدخول آخر المناطق التي خرجت عن سيطرتها منذ عام 2011.