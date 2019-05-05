شاهد.. استعدادات أهالي الموصل لشهر رمضان

بدأ العراقيون في مدينة الموصل استعداداتهم لشهر رمضان الكريم، والذي يصادف يوم غد الإثنين 6 مايو، في الوقت الذي بدأت فيه دول إسلامية تحريها رؤية الهلال يوم السبت، وتواصل العملية يوم الأحد، للإعلان عن بداية الشهر الفضيل.

وفي أحد الأسواق الشعبية بمدينة الموصل، تراص الباعة لعرض بضائعهم من تمور وحلويات يكثر انتشارها في شهر رمضان، حيث تزداد رغبة الناس بتداولها، كالزبيب وعصير الليمون والرمان، والبقلاوات، على حد قول أحد الباعة.

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الظروف المادية السيئة عند الكثير من الناس، دفع بعض الباعة إلى تخفيض أسعارهم، قبل بداية الشهر، ويقل بائع آخر:"يزداد طلب الناس على التمور والطحينية والدبس في شهر رمضان، أجرينا تخفيضات بسبب الظروف المادية للناس، بدلا من بيع الكيلو بستة نبيعه بخمسة وممكن نبيعه بأربعة لمن لا يملك القدرة على الشراء، تسهيلا لأمور الناس".

وألمح أحد المتسوقين إلى أن التحضيرات للشهر الكريم تبدأ قبل أسبوع، من شراء مأكولات وملابس وما شابه، فخلال الشهر سيكون الناس صيام، وقال:"ومع حرارة الجو سيكون من الصعب على الناس التسوق".