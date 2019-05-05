شاهد: ساحرات في رومانيا يبعن تعويذات الحب عبر الإنترنت

وجدت ساحرات رومانيات في الإنترنت وسيلة تساعدهن على ممارسة قواهن السحرية والتواصل مع الزبائن من دول مختلفة عن بعد.

تجلس هؤلاء الساحرات الرومانيات وترددن كلمات خاصة لإلقاء تعويذة حب عبر مكالمة فيديو لزبونة من الهند تبعد عنهن بمسافة تبلغ أكثر من 5 آلاف كيلومتر في مقابل مبلغ من المال.

ماترياتش ميهيلا مينكا وابنتاها، أسرة من الساحرات وجدن في الإنترنت وسيلة لممارسة قواهن السحرية.

تلك الجلسة، التي تجرى في كوخ مزخرف في فناء خلفي على بعد 15 كيلومترا إلى الشمال من بوخارست، واحدة من استشارات عديدة تقوم بها الساحرات الثلاث عبر الإنترنت، ويقمن كذلك بطقوس تبث مباشرة عبر موقع فيسبوك لجذب المزيد من المتابعين.

وتعتقد الساحرة كاساندرا بوزيه أن الساحرة القوية حقا يمكنها حل المشكلات من على بعد.

وسمحت قوة الإنترنت لمجتمع الساحرات الكبير في رومانيا بنقل ممارساتهن القديمة تدريجيا إلى الشبكة العنكبوتية.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

في الذكرى المئوية لاكتشافها.. كنوز قبر توت عنخ آمون في باريس

تعويذات سحرية لم تمنع من إدانة أول امراة في بريطانيا بتعذيب طفلة جراء ختانها

طقوس و شعوذة لإعادة الطّائرة الماليزيّة المفقودة

ولطالما كان يُنظر إلى السحر على أنه تقليد شعبي في البلد الواقع في أوروبا الشرقية. والساحرات اللاتي يقدر عددهن بحوالي 4 آلاف يجذبن زبائن من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

ولم يكشفن عن مقدار ما يجنينه من أموال، لكنهن قلن إن قراءة التاروت تبدأ من 50 يورو. غير أن الكثير من الطقوس الخاصة يتعامل غالبا مع أمور مثل الحب والصحة والمال.

ولم تقتصر ممارسة السحر على تلك الأمور فحسب بل اتجهت إلى السياسة إذ شاركت الساحرات في احتجاجات ضد الفساد.

وقالت إحداهن إنه تم إلقاء تعويذة لمساعدة المسؤولين الصالحين على الاستمرار في السلطة، لكن الفاسدين سيعانون من مشكلات صحية وسيفقدون وظائفهم.