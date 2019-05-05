شاهد استعدادات مسلمي باكستان لاستقبال شهر رمضان

انتشر المسلمون في مدينة روالبندي الباكستانية في الأسواق والمتاجر، من أجل تخزين الطعام ضمن استعداداتهم لبدء صيام شهر رمضان المبارك.

وعادة ما ترتفع أسعار السلع خلال شهر رمضان، ولا سيما أسعار التمور أحد أهم المواد للمسلمين في رمضان، الأمر الذي دفع بالناس لإخطار الحكومة في وقت مبكر.

وقال شاكيل عباسي من أبوت آباد: "لا يمكن للأفرد (الفقراء) تحمل سعر التمور المرتفع. نناشد الحكومة أن تخفض الأسعار".

وعادة ما تعلن السلطات المحلية عما يسمى "باقة رمضان" للمساعدة في تخفيف بعض الزيادات في أسعار السلع الأساسية، مثل الدقيق والسكر والتمر والحليب والفواكه والخضروات.

ويبدأ أول أيام شهر رمضان في اليوم التالي لرؤية هلال القمر، الذي يمثل بداية شهر قمري جديد. ومن المتوقع أن يبدأ ​​هذا العام في الفترة ما بين 6 إلى 7 أيار/مايو في باكستان.

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