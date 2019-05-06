كلوب: صلاح لن يشارك في مباراة برشلونة

قال المدير الفني لنادي ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب إن اللاعب المصري محمد صلاح لن يمكنه اللحاق بلقاء الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة الإسباني الثلاثاء المقبل.

ويستقبل ليفربول ضيفه الإسباني بعد فوز الأخير بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب نو كامب.

وقال المدير الفني الألماني: "صلاح مصاب بارتجاج لذا لن يتمكن من اللعب. لا يمكننا السماح له باللعب.

"أنه يشعر أنه بخير ويريد اللعب ولكن هذا ليس كافياً من وجهة نظر طبية".

كذلك أكد كلوب أن مهاجم الفريق البرازيلي روبرتو فيرمينو سيكون خارج قائمة الفريق بسبب الإصابة أيضا.

وأصيب صلاح بعدما اصطدم بحارس مرمى نادي نيوكاسل خلال اللقاء الذي فاز به ليفربول بصعوبة بنتيجة 3-2 بالدوري الإنكليزي يوم السبت الماضي.

ولكن كلوب أكد أن صلاح سيكون جاهزاً للحاق بآخر مباريات ليفربول بالدوري هذا الموسم يوم الأحد القادم أمام وولفز.

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