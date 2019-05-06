البنتاغون: تهديد جاد من إيران وراء نشر حاملة طائرات وقاذفات في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة رصدت أنشطة إيرانية تشير إلى "تصعيد" محتمل، وأكد شخص مسؤول في البنتاغون إن ارسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط ردا على تهديد إيراني جاد".

التصريحات جاءت بعد يوم من إعلان واشنطن أنها سترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لمواجهة "تهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

وقال بومبيو للصحفيين "ما زلنا نرى نشاطا يدفعنا للاعتقاد باحتمال وجود تصعيد، لذلك نحن نتخذ كل التحركات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية قدرتنا على ضمان توفر مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس في حال حدوث شيء فعليا".

من ناحيته قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي شاناهان إن أوامر انتشار حاملة طائرات وقاذفات بالشرق الأوسط "إعادة تمركز للعتاد ردا على مؤشرات بتهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

وأضاف "ندعو النظام الإيراني إلى وقف جميع الاستفزازات. سنحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا".

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