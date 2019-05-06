شاهد: سحر الأضواء واحتفالات ليلا نهارا في معرض مدينة إشبيلية

يعد معرض مدينة إشبيلية في إسبانيا (Feria de Abril)، إلى جانب أسبوع عيد الفصح المقدس، أهم احتفال في المدينة.

وبسبب توقيت عيد الفصح هذا العام، أقيم الاحتفال في شهر أيار/مايو الجاري، ويستمر من 4 إلى 11 من الشهر.

وبدأ المعرض رسميا منتصف ليل اليوم الأحد بحفل الإضاءة لقوس المدخل في أرض المعارض

وعقد مجلس المدينة مسابقة لاختيار أفضل مشروع، ووقع الاختيار هذا العام على (بورتادا).

وعلى مدى أسبوع، تحولت أرض المعارض، وهي منطقة ضخمة في المدينة، إلى متنزه به "كاسيتات" أو خيام قماشية، حيث تستضيف العائلات المحلية الهامة والأصدقاء والشركات والأحزاب السياسية الحفلات التي تستمر طوال النهار وطوال الليل.

وتم تجهيز الخيام بمطابخ وطاولات لتقديم الطعام والشراب طوال اليوم، مع الرقص والشرب والأكل والتواصل الاجتماعي من وقت مبكر بعد الظهر حتى شروق الشمس كل يوم من أيام المعرض.

ويزور المعرض حوالي 500 ألف شخص يوميا، ويُقدر الدخل الاقتصادي للمعرض في إشبيلية بـ 800 مليون يورو.

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