بنداروفسكي الموالي للغرب يفوز برئاسة مقدونيا الشمالية

فاز المرشح المؤيد للغرب، ستيفو بنداروفسكي بتصويت السباق الرئاسي في مقدونيا الشمالية في الجولة الثانية.

وأظهرت نتائج 99.5 في المائة من الأصوات التي تم فرزها أن 51.7 في المائة من الأصوات ذهبت إلى بنداروفسكي، وهو مرشح الائتلاف الحاكم وموظف مدني وأكاديمي رفيع المستوى، في حين حصل منافسه على 44.7 بالمائة من الأصوات.

نصر يضع المزيد من الرياح في أشرعة الائتلاف الحاكم، الذي يتوقع الحصول على موعد لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو-حزيران ويصبح العضو الثلاثين في الناتو العام المقبل.

وقال بنداروفسكي للصحفيين بعد إعلان نتائج الانتخابات "إن فوز هذا المفهوم يجلب مستقبلًا لجمهورية مقدونيا الشمالية، إنه تذكرة سفرنا إلى أوروبا".

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