التلفزيون السوري: قوات الأسد تشن غارات على شمال حماة

قال التلفزيون الحكومي السوري إن القوات الحكومية نفذت ضربات جوية على شمال حماة اليوم الاثنين (6 مايو أيار) .

وقالت المعارضة السورية المدعومة من تركيا اليوم الاثنين إن موسكو والقوات الحكومية السورية تحاولان السيطرة على طريقين رئيسيين في الجيب الأخير في شمال غرب البلاد في محاولة لتعزيز الاقتصاد السوري الذي أثرت عليه العقوبات.

والحملة التي تشنها القوات الحكومية مستمرة منذ ستة أيام.

واستهدفت الأيام القليلة الأولى من الهجوم بلدات في شمال حماة وجنوب محافظة إدلب داخل منطقة عازلة تم الاتفاق عليها في سبتمبر أيلول بين روسيا وتركيا في إطار اتفاق أدى إلى تفادي شن هجوم ضخم على آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية.

وتقول روسيا والجيش السوري إنهما يردان على تصعيد لهجمات المتشددين على مناطق تسيطر عليها الحكومة وتنفيان شن هجمات عشوائية يقول مسعفون ورجال إنقاذ إنها قتلت عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة وتدمير ما لا يقل عن خمسة مراكز طبية وإصابة الحياة اليومية بالشلل.

وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات تضمنت أعنف استخدام للبراميل المتفجرة من قبل الجيش السوري خلال 15 شهرا. وتقول إنها تقدر أن 323 ألف شخص شردوا في شمال غرب سوريا منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي.

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