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الولايات المتحدة الأمريكية

سفينتان حربيتان أمريكيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
سفينتان حربيتان أمريكيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه
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قال الجيش الأمريكي إن سفينتين حربيتين أبحرتا قرب جزء تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي يوم الاثنين في خطوة قد تثير غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.

وبحر الصين الجنوبي واحد من بين عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي تشمل أيضا حربا تجارية بين الجانبين والعقوبات الأمريكية وتايوان.

وقال متحدث عسكري أمريكي لرويترز إن المدمرتين المزودتين بصواريخ مواجهة بريبل وتشونج هون أبحرتا على بعد 12 ميلا بحريا من جافين وجونسون ريفز في جزر سبراتلي.

وقال الكوماندر كلاي دوس المتحدث باسم الأسطول السابع إن هذا "المرور البريء" استهدف" تحدي المطالب البحرية المفرطة والحفاظ على إمكانية الوصول إلى الممرات المائية التي يحكمها القانون الدولي".

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