شاهد: ماذا قال الأمير هاري عقب إنجاب ميغان مولود ذكر؟

قال قصر بكنجهام في بيان اليوم الاثنين إن ميجان، دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هاري، وضعت مولودا ذكرا. وأضاف أن دوق ساسكس كان حاضرا وقت الولادة.

وقال الأمير هاري عقب الولادة: "بكل حماس أعلن لكم أن ميغان وأنا رزقنا طفلاً في وقت مبكر من صباح هذا اليوم، الرضيع يتمتع بصحة جيدة للغاية. والأم والرضيع في حالة جيدة بشكل لا يصدق. لقد كانت التجربة مدهشة، فاقت تخيلاتي. تفعل المرأة ما تفعله هو أبعد من الفهم ، لكننا نشعر بسعادة غامرة ونشعر بالامتنان الشديد لكل الحب والدعم لكل من هناك ، من الجميع إلى هناك. إنه أمر مدهش لذلك أردنا فقط مشاركة هذا مع الجميع. "

"ماذا عن الأسماء ، ما زلت تفكر في الأسماء؟"

الأمير هاري: "ما زلت أفكر في الأسماء. إنها ، نعم ، الطفل متأخرة قليلاً ، لذلك كان لدينا القليل من الوقت للتفكير في الأمر ولكن نعم ، ما زلنا ، هذا هو الشيء التالي ، لكن بالنسبة لنا أعتقد أننا سنرى يا رفاق في غضون يومين على النحو المخطط له ، كعائلة لتتمكن من مشاركته مع رفاق حتى يتمكن الجميع من رؤية الطفل. "

"لا يمكنك التوقف عن الابتسامة"

برينس هاري: "لم أحضر العديد من المواليد، هذه بالتأكيد هو المرة الأولى لي، لكنها كانت مذهلة، بشكل لا يصدق على الإطلاق وكما قلت، أنا فخور للغاية بزوجتي وأقول لكل أب وأم على الإطلاق، أطفالكم مدهشون تمامًا، لكنك يجب أن تموت من أجل هذا الكائن الصغير".

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