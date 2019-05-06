شاهد: غزة تستقبل أول أيام رمضان بالدمار

استقبل أهالي قطاع غزة أول أيام رمضان بمعاينة الأضرار التي لحقت منازلهم و ممتلكاتهم، جراء القصف الإسرائلي الذي إستهدف أحياءا سكنية و دمر عمارات بأكملها.

يقول خالد عيسى أحد سكان غزة من هول مشاهد الدمار: "فيما يتعلق بأجواء رمضان ، لسوء الحظ كنا نحتفل بالأمس ونستعد لشهر رمضان، لكن العدو الصهيوني خرب خطتنا وخرب حياتنا ودمر رمضان. لسوء الحظ ، لا نشعر أنه رمضان ولا توجد علامات على وجوده هنا ".

من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني محمد شطية، عقب إجتماع وزاري أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقوم منذ الأيام الماضية بإجراء مكالمات دولية وإقليمية بينما لوقف القصف عن القطاع و أكد أن الحكومة ترحب بأي جهد لتحقيق وقف لإطلاق النار .

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