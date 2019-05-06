شاهد: تزايد أعداد الفراشات في بريطانيا بسبب الطقس الحار

أدى ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي في صيف العام الماضي إلى تزايد عدد ثلثي أنواع الفراشات في بريطانيا.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي ومستمر من أبريل نيسان حتى يوليو تموز من العام الماضي في بريطانيا أدى إلى تزايد أعداد 39 من أصل 57 نوعا من الفراشات مقارنة بعام 2017.

وأعلن برنامج مراقبة الفراشات في المملكة المتحدة أيضا في الشهر الماضي أن اثنين من أندر أنواع الفراشات في بريطانيا سجلا أعلى عدد لهما منذ بدء التسجيل في عام 1976.

وارتفع عدد الفراشات من نوع (بلاك هيرستريك) المهدد بالانقراض بنسبة أكثر من 900 بالمئة فيما زاد عدد الفراشات من نوع (لارج بلو) بنسبة 58 بالمئة، كما يوضح ماثيو فريث المسؤول بمؤسسة لندن للحياة البرية.

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" في العام الماضي، شهدنا صيفا حارا جدا وفترات جفاف طويلة وكان ذلك جيدا بشكل خاص لمجموعة من الفراشات وهذا شيء يشهد بشكل ما على جهود مجموعة كاملة من المنظمات للحفاظ على الحياة البرية"

ومع ذلك لم تكن كل الأخبار سارة إذ أظهرت البيانات أن حوالي ثلثي الأنواع أي 36 من أصل 57 نوعا أظهرت انخفاضا عاما منذ عام 1976 مع تعرض 21 نوعا لانخفاض طويل الأجل.

ويتم جمع البيانات من قبل الآلاف من المتطوعين طوال فصل الصيف. وتمت مراقبة 2873 موقعا في عام 2018.