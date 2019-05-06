شاهد : لحظة هبوط الطائرة الروسية المحترقة

أظهرت لقطات تلفزيونية روسية طائرة تابعة لشركة إيروفلوت من طراز سوخوي سوبر جيت-100 وهي تهبط اضطراريا على المدرج في مطار شيريميتيفو بموسكو قبل اشتعال النار فجأة في الجزء الخلفي منها.

وذكرت وكالة رويترز أن 37 شخصا نجوا من بين 78 شخصا كانوا على متن الطائرة الروسية المنكوبة، وأن 41 شخصا قتلوا جراء الحريق.

وكانت النيران قد اندلعت في ​طائرة​ ركاب في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية ​موسكو​ أثناء محاولتها الهبوط ما أودى بحياة العشرات. الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، و تم إجلاء الركاب الذين كانوا على متنها.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الروسية.

وقالت هيئة مراقبة الطيران في روسيا إن الطائرة التي كانت في رحلة من موسكو إلى مدينة مورمانسك بشمال روسيا كانت تقل 73 راكبا وطاقما مؤلفا من خمسة أفراد.

وقالت لجنة التحقيق إنها بدأت تحقيقا وتبحث فيما إذا كان الطيارين قد خرقوا قواعد السلامة الجوية. وأنحى بعض الركاب باللوم على سوء الأحوال الجوية والبرق.

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