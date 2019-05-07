الفاوانيا الصينية تجذب اهتمام عشاق الزهور مع بداية موسم الربيع

يتوافد الزائرون على أكثر من 167 فداناً من الفاوانيا المزهرة في سانمنشيا بمقاطعة خنان بوسط الصين.

في قرية جوانزونغيين في سانمنشيا، تزدهر حقول الفاوانيا الملونة ببراعة. حيث يجذب عطرهم وبتلاتهم السياح الصينيين من جميع أنحاء البلاد، للاستمتاع بالمناظر الخلابة والصور الرائعة.

وتعد زهرة الفاوانيا أو عود الصليب، الزهرة الوطنية للصين، وتلقب بملكة الأزهار ورمز للجمال والإزدهار.

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الفاوانيا نباتٌ عشبيٌّ يتكاثر بالبذور والعقل له أوراق خنجريّة الشكل، وأزهارٌ حمراء تشبه أزهار الورد، ويعرف باسم عود الصليب وبوني وورد الحميد ويوجد منه ذكر وأنثى. ويقال إن الفاوانيا ينمو في مقاطعة خنان لأكثر من 1500 عام.