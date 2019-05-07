شاهد: كلب شجاع يتحدى أسدا ضايقه

أظهر شريط الفيديو، التقطه أحد زوار محمية جي ناشيونال بارك في الهند شجارا بين كلب أسد. وبحسب الفيديو يبدو أن الأسد تربص بالكلب وضايقه فلم يتقبل الكلب تصرف الأسد ووقف في وجهه ليدافع عن نفسه. الكلب تحلى بشجاعة كبيرة ودخل في عراك مع الأسد حتى رد اعتباره بمغادرة الأسد "حلبة المصارعة".

وكان الأسد من فصيلة "الأسد الآسيوي" المعروف أيضاً بالأسد الفارسي الذي يتميز بالإنفراد والعزلة. الحيوان من بين الكائنات المهددة بالإنقراض حيث يتمركز فقط في محمية جي. ويبلغ عددها في المحمية حوالي 650 أسداً فقط.

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