رحيل الممثلة المصرية محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الممثلة محسنة توفيق في ساعة متأخرة من مساء الاثنين عن 79 عاما بعد رحلة عطاء طويلة.

وأضافت النقابة عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع بعد صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

ونعاها عدد من الفنانين والفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما وأن رحيلها واكب أول أيام شهر رمضان.

وكتبت الممثلة منة شلبي في تغريدة على موقع تويتر "مع السلامة يا بهية يا حلوة ياللي كلك طيبة وموهبة وصدق.. ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا".

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن "الإبداع الدرامي فقد أحد علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق".

ولدت محسنة توفيق في ديسمبر كانون الأول 1939 وبدأت مشوارها الفني مبكرا مع المسرح المدرسي قبل أن تتخرج في كلية الزراعة.

قدمت العديد من المسرحيات منها "مأساة جميلة" و"منين أجيب ناس" و"حاملات القرابين" و"الدخان" و"إيرما" و"عفاريت مصر الجديدة".

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات "الكعبة المشرفة" و "الشوارع الخلفية" و"الوسية" و"أم كلثوم" وغيرها لكن يبقى دورها في "ليالي الحلمية" الأكثر تأثيرا لدى المشاهدين المصريين والعرب.

أعمالها في السينما رغم قلتها كانت مميزة وتركت بصمة راسخة خاصة وأن معظمها جاء مع مخرج كبير مثل يوسف شاهين الذي قدمها في "العصفور" و"الوداع يا بونابرت" و"إسكندرية ليه".

نالت جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2012 وكان آخر تكريم لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في فبراير شباط.

والفنانة الراحلة شقيقة الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة باسم "أبلة فضيلة".

واشتهرت توفيق بدعمها ومشاركتها في مظاهرات واعتصامات ثورة 25 يناير-كانون الثاني عام 2011 التي أطاحب بحكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

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