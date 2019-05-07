إردوغان يقول إن انتخابات مارس المحلية شابها "فساد منظم"

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن الانتخابات المحلية التي جرت في اسطنبول في مارس آذار شابها "فساد منظم" وخرق للقانون وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.

وانتقد إردوغان، في كلمة ألقاها أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، رجال الأعمال الذين عارضوا قرار إعادة الانتخابات يوم 23 يونيو حزيران قائلا إنهم يجب أن يعرفوا حدودهم.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا تواجه تخريبا اقتصاديا وتعهد بالتصدي للهجمات علي اقتصاد البلاد بعد يوم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات إعادة الانتخابات في مدينة اسطنبول والذي تسارعت معه خسائر الليرة.

وقال لأعضاء حزبه العدالة والتنمية "قد يكون لدينا أوجه قصور لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة". وقال "إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين."

وأضاف أن تركيا سترسي الأسس لإصلاحات اقتصادية.

كانت تركيا أعلنت عن حزمة إصلاحات في أبريل نيسان لمعالجة مشاكلها الاقتصادية لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول في 23 يونيو حزيران قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.

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