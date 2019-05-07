شقيقتان سعوديتان تهربان من ذويهما إلى جورجيا وتحصلا حق اللجوء

أبدت شقيقتان سعوديتان هربتا من بلادهما استعدادهما لبدء حياة جديدة في بلد لن تستطيع أسرتهما الوصول إليهما.

استطاعت الأختان مها (28 عاما) و وفاء السبيعي (25 عاما) الفرار إلى ملاذ آمن في جورجيا، وحظيتا بالكثير من الاهتمام والشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، في حالة سلطت الأضواء على السيطرة الاجتماعية السعودية الصارمة على النساء، كونهما هربتا من أقارب قالتا إنهم أساءوا إليهما.

We are thrilled to announce that we are leaving Georgia. We are on our way to start a new life in a new country. We want to thank everyone who supported us and was there for us locally and overseas. We also want to extend our deepest gratitude to everyone who signed our petition. pic.twitter.com/I5JHl2u12H — Maha & Wafa al-Subaie (@GeorgiaSisters2) May 7, 2019

الشابتان كتبتا على تويتر "نشعر بالسعادة الغامرة لوصولنا جورجيا"، ونشرتا مقطع فيديو قصير لهما تحملان جوازات سفر جورجية في مطار العاصمة تبليسي.

وكانت الأختان قد تقدمتا بطلب للجوء في جورجيا في شهر نيسان - أبريل، ولكنهما أعربتا عن القلق من قدرة أقاربهن على اللحاق بهما، خاصة أن سفر السعوديين إلى الجمهورية السوفييتية السابقة لا يتطلب أي تأشيرات.

وقالت الفتاتان على تويتر يوم الثلاثاء إنهما يريدان أن تظل وجهتهم سرية "لفترة وجيزة"، وقدمتا الشكر لجميع الذين دعموها، قائلين " سنستمر في دعم النساء السعوديات ريثما نستقر في منزلنا وحياتنا الجديدة، وسنواصل معركتنا ضد إساءة معاملة من قبل الوصي، قدمت الكثير من النساء السعوديات لنا المساعدة ونحن لن ننسى ذلك أبدا".

ويتوجب على المرأة في المملكة العربية السعودية الحصول على إذن من من أحد الأقرباء للعمل والزواج والسفر بموجب نظام الوصاية في المملكة، والذي تقول جماعات حقوقية إنه غير قادر على حماية النساء من العنف الأسري والأنواع الأخرى من الإساءة.

للمزيد على يورونيوز: