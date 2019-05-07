موظفو مصرف لبنان يعلقون إضرابهم حتى الجمعة

قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الموظفين قرروا يوم الثلاثاء تعليق إضرابهم حتى يوم الجمعة، حيث سيجتمعون فيه للبت في وقف الإضراب أو استئنافه.

وبدأ موظفو البنك المركزي إضرابا عن العمل يوم الاثنين احتجاجا على مقترحات في مسودة الميزانية العامة للبنان ستقلص أجورهم وذلك ضمن موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي أشعلتها المخاوف من خفض كبير في الإنفاق من جانب الدولة المثقلة بالديون.

وأدى الإضراب لتعليق حركة التداول في بورصة بيروت لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، نظرا لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها.

وقال عباس عواضة رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الإضراب قد يلغى قبل يوم الجمعة في حالة إلغاء البنود التي تثير قلقهم في مسودة الميزانية أو استثناء البنك المركزي منها.

ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين في العالم وتناقش الحكومة اللبنانية موازنة 2019 التي قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنها قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلد.

إغلاق البورصة

وقال مصدر في بورصة بيروت إن حركة التداول معلقة لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء لأسباب فنية نتيجة إضراب موظفي مصرف لبنان المركزي.

وقال المصدر إن تعليق التداول سيستمر "إلى حين يرجع العمل بشكل طبيعي بمصرف لبنان". كانت البورصة علقت التداول يوم الاثنين لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها وسط إضراب موظفي البنك المركزي.

وأوضح المصدر أنه في حالة تعليق الإضراب يوم الثلاثاء فإن البورصة ستصدر مرسوما باستئناف العمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تداولات يوم الثلاثاء.

وقال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان لرويترز إن موظفي البنك المركزي بصدد اتخاذ قرار بتعليق الإضراب مؤقتا خلال اجتماع جمعيتهم العامة يوم الثلاثاء.

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