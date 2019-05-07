شاهد.. المكسيكيون يحيون ذكرى انتصارهم على فرنسا بـ"معركة" شعبية

أحيا المكسيكيون في حي بينون دي لوس بانوس، بمدينة مكسيكو الذكرى السنوية الـ155 لانتصار جيش البلاد على الفرنيسيين.

وفي هذا اليوم يتحوّل الحي إلى ساحة "معركة"، حيث يصطّف السكّان لمشاهدة المتحاربين الذين ارتدى قسم منهم الزي العسكري الخاص بالجنود الفرنسيين، والقسم الآخر والذي ارتدى زي القوات المكسيكية، فيما تستخدم بنادق غير حقيقية والمفرقعات والسيوف الخشبية، إضافة إلى "ذخائر" من الفواكه والخضار.

وكان الجيش المكسيكي أعلن انتصاره على القوات الفرنسية في معركة بويبلا في الخامس من شهر أيار/مايو من العام 1962 تحت قيادة الجنرال المكسيكي اجناسيو ساراجوزا.