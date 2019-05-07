شاهد: الإعلان الرسمي عن ولادة ثامن أحفاد الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكنغهام رسمياً ولادة طفل للأمير هاري حفيدة الملكة إليزابيث الثانية.

جاء ذلك من رصيف بلدة غير رسمي خارج قلعة وندسور يوم الإثنين 6 أيار (مايو)، بعد التأكد من أن دوقة ساسكس قد أنجبت طفلاً رضيعاً.

"صباح الخير يا أمريكا. يعلن قصر باكنغهام بفخر ولادة طفل رضيع ملكي حديث الولادة لدوق ودوقة ساسكس"... "إنه صبي، صبي ملكي أحسنت ميغان".

أنهى بيلمان إعلانه عن الولادة الملكية بإضافة "ليحم الله أمريكا والملكة".

الطفل الذي ولد وهو يزن 3.2 كغ، يحتل المركز السابع على العرش البريطاني.

وكان حفيد الملكة إليزابيث هاري، 34 عاماً، تزوج ميغان 37 عاماً، الممثلة السابقة المولودة في الولايات المتحدة، في حفل فخم في منزل وندسور كاسل الملكي في أيار (مايو) من العام الماضي.

سيكون الطفل هو الحفيد الثامن الكبير للملكة البالغة من العمر 93 عاماً، وهي أطول فترة حكم ملكي في العالم، ويمكن أن يكون له الحق في الحصول على الجنسية البريطانية والأمريكية المشتركة وفقاً لقواعد الجنسية.