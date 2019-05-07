صورة.. مالك "واشنطن بوست" ورئيس أمازون في أول ظهور علني مع عشيقته

ظهر مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس (55 عاماً)، مع عشيقته المذيعة السابقة لورين سانشيز (50 عاماً)، على العلن لأول مرة معاً، بعد تفجير قضية العلاقة الغرامية التي جمعتهما، وأفضى كشفها عن طلاقه من زوجته ماكينزي بيزوس الشهر الفائت. والذي اعتبر الأغلى في التاريخ، نظراً لحصول مطلقته على ثروة تجاوزت الـ 35 مليار دولار.

وذكرت مجلة People أن بيزوس وسانشيز شوهدا ليلاً يغادران مطعماً في مدينة نيويورك، بعد أن تناولا البرغر والبيتزا.

كما نشرت المجلة في حسابها على موقع تويتر صورة العشيقين وهما يغادران المطعم ويقف من خلفهما شخص ثالث.

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من جهته مالك الصحيفة الأمريكية الشهيرة، وأغنى رجل في العالم، لايزال يرى أنه يتعرض لحملة ابتزاز عنيفة، من لوبي مقرب من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لمعاقبته على مقالات وتقارير نشرت في "الواشطن بوست"، تناولت العلاقة بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي.

فضلاً عن أن الإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وأَشارت أصابع اتهام إلى مسؤولية بن سلمان حينها؛ كان يكتب في صحيفته. فيما أكد جافين دي بيكر رئيس الأمن لدى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أن الحكومة السعودية اخترقت هاتف بيزوس، وحصلت منه على معلومات خاصة.

وركز بيزوس منذ طلاقه من بيزوس، على الأطفال، في حين جرت تسوية الأمور المالية بخصوص الحصص في أمازون.